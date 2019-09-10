Стокгольм, , 12:22 — REGNUM На научном симпозиуме Gastro в Стокгольме профессор Магнус Содерлунд выступил за введение в рацион человеческого мяса, 9 сентября сообщает New York Post.

Профессор Стокгольмской школы экономики заявил, что употребление в пищу трупов людей могло бы спасти человеческую расу, если «консервативные» табу против каннибализма будут сняты. По его словам, для этого достаточно просто начать есть человеческую плоть. На вопрос корреспондента, готов ли он лично попробовать человечину, Содерлунд сказал, что он открыт для этой идеи.

Некоторые из тем для обсуждения включали вопрос о том, были ли люди слишком эгоистичными, чтобы «жить устойчиво», и является ли каннибализм решением проблемы продовольственной устойчивости в будущем.

Также он предложил менее экстравагантные варианты, вроде поедания домашних животных и насекомых.

Однако история показывает, что каннибализм потенциально опасен для здоровья. Антропологи считают, что человеческие сообщества, не выработавшие табу на каннибализм, в ходе истории вымерли или были ассимилированы.

Некоторые племена в Папуа-Новой Гвинее практиковали поедание своих мертвецов. Такая «культурная практика» привела к эпидемии болезни Куру, также известной как «смеющаяся смерть». Это заболевание вызвано инфекционным белком, обнаруженным в ткани головного мозга человека. Практика каннибализма среди жителей Новой Гвинеи прекратилась в 1960 году.