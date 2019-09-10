Нейпьидо, , 12:31 — REGNUM НАСА разрабатывает новый метод прогнозирования вспышек малярии в Мьянме из космоса, поскольку появление в Юго-Восточной Азии новых штаммов, устойчивых к лекарственным препаратам, препятствует ликвидации этой смертельной болезни. Ликвидация малярии во всем мире в течение одного поколения, к 2050 году, является «смелой, но достижимой целью», говорится в докладе, опубликованном на этой неделе в номере британского медицинского журнала Lancet.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в период с 2010 по 2017 год число случаев заболевания малярией и вызванных ею смертей в Мьянме сократилось более, чем на 90%, что прежде всего объясняется улучшением качества медицинской помощи в сельских районах и более широким использованием обработанных прикроватных сеток от москитов.

Однако заболеваемость малярией в Мьянме остается на более высоком уровне, нежели в соседних странах бассейна реки Меконг.

Несколько штаммов, устойчивых к лекарственным препаратам, распространяются в Юго-Восточной Азии, есть опасения, что штаммы могут мигрировать в Африку, на которую приходится более 90% случаев заболевания малярией во всем мире.

Чтобы противостоять этой угрозе, НАСА развертывает «передовые «пространственные технологии для борьбы со вспышками малярии, прежде чем они произойдут».

Спутники НАСА предоставляют полные метеорологические данные — температуру поверхности Земли, содержание воды в атмосфере, а также информацию о земном покрове, включая леса, кустарники, месторасположение поселений и водоемов. Затем эти данные объединяются с социально-экономическими данными, собранными группами исследователей, проводящими углубленные обследования среди выборочных групп населения на местах. Проект осуществляется всего только третий год, однако уже установлена высокая корреляция между скоростью вырубки лесов и распространением малярии, «болотной лихорадки». Одна из пока недоказанных теорий заключается в том, что районах вырубки лесов, с лесозаготовительными площадками, шахтами и лесопосадками, трудится несоразмерно большое число мигрантов и сезонных рабочих, являющихся переносчиками новых штаммов малярии.