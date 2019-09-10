Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Пять ученых получили престижные медицинские награды за создание передового метода лечения рака молочной железы, а также открытие клеток, играющих основную роль в терапии заболеваний иммунной системы. О присуждении двух премий Ласкера в размере $ 250 000 за фундаментальные научные исследования, которые будут вручены в конце сентября в Нью-Йорке, сообщила 10 сентября президент Фонда Клэр Померой, сообщает агентство Associated Press.

Первая премия присуждена за создание герцептина, препарата для лечения рака молочной железы. Награду разделят Майкл Шепард и Аксель Ульрих, проводившие исследования совместно с представителями биотехнологической компании Genentech, а также Деннис Сламон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Работа лауреатов премии Ласкера над препаратом началась в 1980-х годах. Был обнаружен ген HER2, ответственный за продукцию особого белка HER2, который, как полагали, был причиной рака у подопытных мышей. Далее ученый Дэннис Сламон выявил, что агрессивность некоторых видов рака молочной железы оказалась связана с количеством этих HER2-генов. Чем больше в раковых клетках содержится HER2-генов, тем быстрее распространяется рак. Эти опухоли продуцируют большое количество HER2-протеина, которые также называются HER2-рецепторами. Герцептин оказался эффективным при терапии некоторых случаев заболевания раком.

В настоящее время номинант премии Шепард работает в компании Biooncology Consultants LLC в Сан-Диего, а Ульрих — в Институте биохимии имени Макса Планка в Мартинсриде (Германия).

Вторая премия присуждена Максу Куперу из Университета Эмори в Атланте и Жаку Миллеру, почетному профессору Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл в Австралии. В исследованиях, начавшихся в 70-х годах прошлого столетия, ими были обнаружены независимо друг от друга два основных класса клеток иммунной системы, B и T клеток. Их исследования заложили основу для фундаментальных открытий последних 50 лет, совершив прорыв в терапии широкого спектра заболеваний, включая рак и аутоиммунные расстройства.

Премия Альберта Ласкера присуждается за основополагающие исследования в области фундаментальных медицинских наук. Почти половина получивших эту премию затем получают Нобелевскую премию. Премию, которую еще называют «America's Nobels», вручают с 1946 года и рассматривают как «вторую Нобелевскую для США».