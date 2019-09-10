Иерусалим, , 08:35 — REGNUM Учёные изучили самый длинный и сохранный кумранский свиток — Храмовый с помощью ранее не применявшихся методов. На его поверхности были обнаружены вещества, не встречающиеся в окрестностях, сообщает Science Advances.

Ученые исследовали самый длинный из кумранских свитков с помощью спектрографического и рентгенофлуоресцентного анализа и обнаружили присутствие на его поверхности минералов, которых нет на берегах Мёртвого моря. Среди них были сульфаты: гипс, глауберит и тенардит. Последние два не могли быть добыты на месте, их откуда-то экспортировали.

Исследователи планируют изучить, где в Восточном Средиземноморье могли встречаться эти минералы, чтобы определить, откуда они попали в Кумран. Это позволит дополнить картину торговых путей древности.

Предполагается, что эти сульфаты использовались на последних этапах выделки шкур для изготовления пергамента. Учёные считают, что для создания методов консервации и хранения кумранских свитков крайне важно понимание свойств этих минералов.

Кумранские свитки — общее название манускриптов, найденных в пещерах Иудейской пустыни близ Мертвого моря. Впервые свитки обнаружили бедуины в 1947 году в пещере в Иудейской пустыне. Их создали с III века до нашей эры по II век нашей эры члены кумранской общины, как называют ее исследователи. Большинство рукописей являются религиозными текстами, написанными примерно 2000 лет назад. Среди них в большом количестве представлены книги Библии, а также апокрифы (Книга Еноха и Книга Юбилеев).