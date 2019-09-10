Москва, , 07:47 — REGNUM Клуб «1 июля» крайне озабочен появившейся в СМИ информацией о предстоящей реорганизации РФФИ. Особенно сильное недоумение вызывает не соответствующая действительности информация о том, что «…научное сообщество обсуждает перспективы реорганизации российских научных фондов…». Создается впечатление, что столь важное решение собираются принять кулуарным образом, поставив научную общественность перед свершившимся фактом.

РФФИ играл и играет чрезвычайно важную роль для фундаментальной науки в России. Благодаря работе фонда тысячи российских ученых остались работать в России. В то время, как прикладные исследования поддерживаются целым рядом фондов, начиная с РНФ, только РФФИ осуществляет поддержку поисковых грантов по фундаментальной науке.

Любое изменение статуса РФФИ и принципов его работы недопустимо без кропотливого и всестороннего обсуждения научной общественностью и прежде всего Российской академией наук.

Клуб 1 июля

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