Андрей Мартынов,
9 сентября 2019, 22:49 — REGNUM
Василий Молодяков. Непрошедшее прошлое. Очерки политической и интеллектуальной истории Японии
Хотя знаменитый историк Василий Ключевский и ворчал, что история ничему не учит и в итоге в ней «мы узнаем больше фактов и меньше понимаем смысл явлений», в мире бывают и исключения. Политолог Василий Молодяков из токийского университета Такусеку замечает, что
В своем сборнике статей Молодяков предпринял попытку поиска таких констант, характерных для современного японского общества.
Одной из них является память о революции Мэйдзи (Мэйдзи исин), комплексе политических, военных и социально-экономических реформ, связанных с вестернизацией страны в 1868—1889 гг. По мнению ученого, это была консервативная революция, так как она
Но не все отмеченные в книге константы связаны с конкретными историческими событиями. Например, для пассеистов-романтиков нет четко оформленного предмета поклонения, который они называют «золотым веком Японии». Одним из них близка дореформенная Япония (то есть до революции Мэйдзи), другим — времена, предшествовавшие началу Второй мировой войны. Может быть, поэтому настоящая константа воздействует на политическую жизнь латентно, скорее формируя общую атмосферу ее консервативного сегмента.
В последнем наиболее известна читателям либерально-демократическая партия, которая, несмотря на описанную Молодяковым политику памяти, не одно десятилетие переживает перманентный кризис. Его вызвали внутренние системные ошибки, связанные в первую очередь с тем, что прежние руководители ЛДПР не думали о смене для себя, а потому не озаботились подготовкой новой молодой политической элиты. «Они вырастили в лучшем случае своих сыновей и зятьев, блеклых политиков рубежа тысячелетий», что предопределило, в числе прочего, утрату партией власти в 1993 и 2009 годах.
Похоже, великое наследие предков не гарантирует от политического банкротства.
Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский».