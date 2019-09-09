Санкт-Петербург, , 19:44 — REGNUM В Санкт-Петербурге в понедельник, 9 сентября, начал работу XXI Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. В работе съезда принимают участие более 3000 ученых, в том числе 300 иностранных из 52 стран мира, включая нобелевских лауреатов.

Съезд химиков Gov.spb.ru

Первый Менделеевский съезд состоялся в Санкт-Петербурге в 1907 году — в год смерти Дмитрия Менделеева — и был посвящён его памяти. С тех пор съезды проводятся с интервалом в четыре-пять лет в разных городах, на них представляются последние достижения российской и мировой химической науки.

Участников съезда приветствовал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. «Это для нас особое событие, поскольку Организация Объединённых Наций объявила этот год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. И он приурочен к 150-летию открытия, которое сделал великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев», — сказал Медведев.

«Мы стараемся сделать всё, чтобы традиции великих ученых прошлых лет были продолжены. Самое главное, чтобы открывались новые таланты, способные изменить наш мир к лучшему. Неслучайно больше половины участников этого влиятельного международного форума — молодые люди, которым нет ещё и 35 лет. И это залог того, что впереди нас ждут новые открытия», — заявил премьер-министр РФ, которого цитирует пресс-служба правительства РФ.

От имени правительства Санкт-Петербурга гостей мероприятия приветствовал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Проведение в этом году Менделеевского съезда в Петербурге имеет для нас особое значение, поскольку именно в нашем городе 150 лет назад Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою Периодическую таблицу», — сказал Беглов, передает пресс-служба Смольного.

Беглов отметил, что сегодня из 300 научных организаций города более 40 занимаются исследованиями в области химии.

В частности, в СПбГУ разработаны прототипы аккумуляторов нового типа на замену литий-ионным батареям. Они созданы органических материалов и, в отличие от обычных батарей, не загрязняют окружающую среду.

Один из коллективов Санкт-Петербургского горного университета в 2019 году удостоен премии правительства РФ за разработку технологии извлечения ультрадисперсных частиц благородных и редких металлов из углеродистого сырья.

Научная программа Меделеевского съезда, который продлится по 13 сентября, состоит из 10 секций, пяти англоязычных симпозиумов, молодёжной конференции и четырех круглых столов. Будут обсуждаться основные направления развития химических технологий и создания на их основе современных материалов.

Помимо ученых, в работе съезда участвую российские и зарубежные компании, связанные с производством химических продуктов и материалов.