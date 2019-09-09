Москва, , 14:40 — REGNUM Сроки завершения летных испытаний нового российского пилотируемого многоразового космического корабля назвал генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин корреспонденту РИА Новости.

По его словам, на испытания космического аппарата «Орел» потребуется 5 лет, и они закончатся в 2028 году.

Напоминаем, что создаваемый пилотируемый многоразовый космический корабль «Орел» планируется создать для замены кораблям серий «Союз» и «Прогресс». Конкурс на разработку в 2009 году выиграла Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Изначально аппарат планировали назвать «Федерация», но потом измелили решение и назвали «Орел».