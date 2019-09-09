Воронеж, , 12:35 — REGNUM Новый подход к изучению свойств поверхности материалов предложили учёные физического факультета Воронежского государственного университета (ВГУ) совместно с коллегами из других стран, сообщает 9 сентября пресс-служба вуза.

Работа велась в рамках реализации проекта научного сотрудника кафедры физики твердого тела и наноструктур физического факультета ВГУ Елены Париновой «Атомное и электронное строение новых функциональных композитных наноструктур на основе широкозонных оксидов олова и гибридных бионаноматериалов при управляемом совмещении с нитевидным кремнием».

Научный сотрудник кафедры физики твердого тела и наноструктур физического факультета ВГУ Елена Паринова «Выполненная учеными ВГУ работа показывает, что можно более широко исследовать объекты малой размерности, характеризующиеся выраженной поверхностью при помощи спектроскопических методов анализа состава и структуры на уровне, существенно превышающем глубину информативного слоя. Идея такого исследования появилась в процессе выполнения ряда экспериментов на синхротроне BESSY II».

Эксперименту сопутствовала основательная подготовительная работа, поэтому в проведении исследований принимал участие коллектив учёных из Казахстана и Германии, которые получали и предоставляли образцы материала для измерений, подготовленную инфраструктуру эксперимента.

Изучая с помощью нового подхода образцы кремниевых наноструктур, учёные выяснили, что контролируемое формирование массивов нитевидного кремния позволяет изменять атомное и электронное строение. А это означает, что можно управлять свойствами этих перспективных материалов, что расширяет сферу применения кремниевых нанонитей в науке, технике и технологиях.

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