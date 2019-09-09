Нур-Султан, , 11:33 — REGNUM В Казахстане планируют запустить установку «Гамма-нож», которая поможет в лечении опухолей, сосудистых и функциональных заболеваний головного мозга. Об этом 9 сентября написал президент республики Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

Глава государства отметил, что принял ученого-нейрохирурга Серика Акшулакова, удостоенного звания «Герой труда Казахстана». Он рассказал о скором запуске уникальной установки «Гамма-нож».

Отметим, вышеуказанная установка предназначена для стереотаксической радиохирургии патологий головного мозга. Источником ионизирующего излучения является Кобальт-60.