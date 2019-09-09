Нур-Султан, , 10:40 — REGNUM Нехватка необходимого количества самолетов в Казахстане для удовлетворения спроса является основной причиной высокой стоимости авиабилетов. Об этом заявил заместитель председателя комитета гражданской авиации Айбек Альжанов, сообщает 9 сентября агентство «Казинформ».

По его словам, цена на авиабилеты также зависит от высокой стоимости авиатоплива. Альжанов отметил, что для снижения стоимости перелетов запущена бюджетная авиакомпания FlyArystan. Для изменения ситуации со стоимостью авиабилетов планируется увеличить воздушный парк нескольких компаний, добавил заместитель председателя комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 октября 2019 года казахстанский лоукостер FlyArystan планирует запустить авиарейс Чимкент — Нур-Султан минимальной стоимостью 6999 тенге ($18,1) в одну сторону.

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