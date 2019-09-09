Вашингтон, , 09:54 — REGNUM Колоректальный рак (рак кишечника) все чаще поражает людей моложе 50 лет по всему миру. К такому выводу пришли ученые из Американского онкологического общества. Их исследование опубликовано научных журналом Gut.

Исследователи рассмотрели распространение рака в 43 странах в двух возрастных категориях — 20−49 лет и старше 50 лет. Ученые отметили, что колоректальный рак все чаще поражает людей в возрасте до 50 лет. В Южной Корее число заболевших стабильно увеличивалось с 2008 по 2012 год. Эта страна возглавляет печальный рейтинг: на 100 тыс. человек молодого и среднего возраста приходится 12,9 больных. В Германии этот показатель составляет 7,7, а самый низкий зафиксирован в индийском городе Ченнаи — 3,3 на 100 тыс.

Однако у людей старше 50 по-прежнему больше шансов заболеть раком кишечника. В Словакии больше всего больных с таким диагнозом: 192,5 на 100 тыс., а в Ченнаи — 27,5.

В 19 благополучных странах наблюдается тенденция, при которой заболеваемость раком постепенно снижается или остается на одном уровне среди возрастных пациентов, но повышается среди молодежи. Среди них Австралия, Дания, Германия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Швеция, Словения и США.

Ученые не могут назвать точную причину распространения рака среди молодых людей. Вероятно, важными факторами здесь являются западный образ жизни с его нездоровым питанием, ожирение и частое использование антибиотиков в детском возрасте.