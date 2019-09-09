Пекин, , 07:58 — REGNUM Астрономы из Китая зафиксировали повторяющиеся быстрые радиовсплески, которые исходят из источника, находящегося на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли, сообщает 9 сентября Синьхуа.

Отмечается, что сигналы были приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, расположенном в горах провинции Гуйчжоу. В настоящее время зафиксированные сигналы обрабатываются.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский Сферический радиотелескоп с пятиметровой заполненной апертурой (FAST) является крупнейшим в мире однозеркальным радиотелескопом.

Пульсар представляет из себя быстровращающуюся нейтронную звезду с мощным магнитным полем, наклоненным к оси вращения. Его разработка началась в октябре 2008 года, а строительство в 2011 году. Проект был запущен в эксплуатацию в 2016 году.

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