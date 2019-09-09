Красноярск, , 07:48 — REGNUM Группа российских учёных изучила поведение ультрахолодных атомов вещества с точки зрения квантового хаоса, сообщает 9 сентября пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Квантовый хаос — это область физики, которая занимается неинтегрируемыми квантовыми системами. Такими, которые невозможно решить аналитически. По словам руководителя научной группы, профессора кафедры теоретической физики и волновых явлений СФУ Андрея Коловского, исследование ученых является одним из ключей к пониманию явления квантового хаоса, в который человечество погружено гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Профессор кафедры теоретической физики и волновых явлений СФУ Андрей Коловский «Хаотических систем существует бесчисленное множество, по сути именно они составляют 99% того, что существует во Вселенной. Изменения погоды, например, или же траектории движения планет Солнечной системы мы можем описать только на некоторое конечное время вперёд и только с определённой вероятностью — это может быть прогноз погоды на неделю или карта положения планет на несколько тысяч лет вперёд. Такие системы являются хаотическими с точки зрения физики. Решить их точно не возможно, тем не менее, всё-таки можно найти универсальные характеристики и законы по которым ведут себя как макро, так и микро объекты в хаосе».

Процесс создания ультрахолодных атомов вещества начинается с лазеров, которые благодаря световому давлению замедляют атомы, тем самым понижая их температуру. На сегодняшний день температура ультрахолодных атомов достигает всего лишь нескольких миллиардных долей кельвина (очень близко к абсолютному нулю 0°К = — 273.15 °C — минимальный предел температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной). При такой рекордно низкой температуре атомы начинают проявлять свои волновые свойства (корпускулярно-волновой дуализм), и согласно законам квантовой физики вести себя весьма необычно. Интерес современной физики к ультрахолодным атомам связан с высокой степенью контроля, которую эти системы дают нам для изучения фундаментального поведения квантовой материи при различных условиях.

Группа профессора Коловского совместно с коллегами из технического университета Кайзерслаутерна (Германия) занимаются исследованиями ультрахолодных атомов с точки зрения квантовой механики, теории многочастичных систем и теории квантового хаоса. В статье, опубликованной в журнале Physical Review A, красноярские учёные предложили способ измерить квантовый хаос, а следующее слово должны сказать экспериментаторы из Германии.

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