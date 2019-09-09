Хэфэй, Китай, , 07:23 — REGNUM Китайские археологи обнаружили руины древней винокурни, которые являются крупнейшими из найденных в стране, сообщает агентство Синьхуа.

Винокурня относится к временам династии Мин (1368 — 1644), а также династии Цин (1644 — 1911). Ее руины были найдены строителями совершенно случайно в уезде Суйси восточной провинции Аньхой, сообщили в провинциальном институте культурного наследия и археологии.

Археологи уже раскопали площадь 3000 кв. метров из 18 000 тыс., а также нашли целый ряд сооружений, которые использовались для производства дистиллята. В частности, речь о трех дистилляционных печах и более 30 ферментационных баков, сообщил младший научный сотрудник института Чэнь Чао.

В то же время более 600 предметов, включая сосуды для питья, мундштуков и табачных пузырьков было найдено на месте. Раскопки продолжаются. Это руины уже четвертой древней винокурни, которая была найдена китайскими археологами, отмечают эксперты. Две из них были найдены в провинции Сычуань на юго-западе Китая и еще одна — в провинции Цзянси на востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские археологи обнаружили обломки броненосца «Динъюань» в Желтом море