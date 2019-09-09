Вашингтон, , 00:04 — REGNUM Некоммерческая организация, в которую входят бывшие сотрудники NASA, астронавты, инженеры Силиконовой долины и богатые энтузиасты, собирается организовать неправительственное освоение Луны и создание на спутнике Земли независимого поселения. Об этом 5 сентября сообщает Bloomberg.

Наблюдая за усилиями множества государств по освоению Луны, американская неправительственная организация «Open Lunar Foundation» хочет создать на Луне колонию, которая бы не подчинялась ни одному из правительств. Несколько лет назад группа учёных-энтузиастов из Силиконовой долины посчитала, что для основания лунной колонии нужны 2−3 млрд долларов с учётом удешевления ракетной техники благодаря таким компаниям как SpaceX. Это значительная сумма, которую, тем не менее, могут предоставить богатые энтузиасты. С этого началось создание Фонда освоения Луны, в который сейчас вошли астронавт Крис Хэдфилд, сооснователи компании по производству спутников Уилл Маршалл и Робби Шинглер, бывший директор Исследовательского центра Эймса NASA Саймон Уорден, инвесторы, вкладывающие также в SpaceX Илона Маска.

«Open Lunar» планирует использовать технологии, взятые из открытых источников, а собственные наработки безвозмездно распространять, как это делает Linux или Android. В результате «Open Lunar» планирует создать на Луне экономически независимое поселение.

«Если мы не закатаем рукава и не примем участие в освоении Луны, то будущее человеческих поселений в космосе будет отражать статус-кво тех, кто в настоящее время находится у власти. Для того, чтобы на Луне так не произошло, мы должны начать эксперименты сейчас», — заявил Шинглер.

Во главе проекта находятся весьма авторитетные учёные и управленцы, которые внесли значительный вклад в освоение космоса. К тому же им удалось набрать инженеров, обладающих знаниями в области ракетостроения, робототехники и программного обеспечения. К «Open Lunar» уже подключились одни из самых богатых людей Силиконовой долины.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что строительство крупных объектов инфраструктуры российской лунной базы будет осуществляться по аддитивной технологии (методом 3D-печати) с использованием местного сырья.

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