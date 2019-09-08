Амстердам, , 22:59 — REGNUM Личинки паразитических червей-шистосом, ослабляя иммунную реакцию организма, блокирует заражение Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ. Об этом 5 сентября сообщается в журнале PLoS Pathogens.

Паразитические плоские черви, размножающиеся в крови млекопитающих и человека, выделяют особые вещества, которые блокируют рецепторы дендритных клеток человека. Эти клетки должны сообщить Т-лимфоцитам (которые борются с «чужаками») информацию о структуре антигена — инородном организме, проникшем внутрь человека, но этого не происходит. ВИЧ заражает Т-лимфоциты также через дендритные клетки. Однако, если их рецепторы уже оказываются занятыми веществом, выделяемом червём-паразитом, то ВИЧ не может присоединиться к рецепторам и в дальнейшем не проникает в Т-лимфоциты.

Учёные из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом, обработали им дендритные клетки и попробовали заразить их и Т-лимфоциты вирусом ВИЧ. Оказалось, что клетки стали на 80% более устойчивы к вирусу. Выделенное из шистосом вещество омега-1 также блокировало заражение ВИЧ, более того, Т-лимфоциты, активированные дендритными клетками, которые были ранее обработаны веществом паразита, стали на 60% более устойчивы к заражению ВИЧ. Новые данные помогут при разработке новых вакцин против ВИЧ.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что последняя стадия клинических испытаний новой мозаичной вакцины, направленной против вируса ВИЧ, начнётся с сентября 2019 года.

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