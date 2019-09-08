Москва, , 22:05 — REGNUM Российские учёные разработали технологию создания сверхпрочного металлического сплава, выдерживающего температуру до 700 °C, что делает возможным его применение в новых атомных реакторах. Об этом 4 сентября сообщает портал Naked Science со ссылкой на статью в Materials Letters, полный текст которой будет опубликован в ноябре.

Команда учёных из национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») решила проблему создания композитов методом деформации под высоким давлением. Предполагалось, что в таких условиях может быть изготовлен сплав, который бы выдерживал температуру в 550−700°С при сохранении своих прочностных свойств. Это необходимо для создания тепловыводящих элементов новых реакторов на быстрых нейтронах. Однако до последнего времени в получаемом композите образовывались комки (зёрна), снижающие прочность материала при нагреве.

Ученых лаборатории «Гибридные наноструктурные материалы» НИТУ «МИСиС» использовали для решения проблемы кручение под высоким давлением, за счет чего создали слоистую структуру материала из слоев стали с ванадиевым сплавом посередине. Прочность полученного «сэндвича» возросла в три раза по сравнению с показателями отдельных компонентов сплава. К тому же композит может переносить температуру до 700 °C. В планах учёных опробовать технологию на композитах сталь-цирконий, сталь-медь и сталь-алюминий.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что одиннадцать грантов на общую сумму до 117 млн рублей получат молодые исследователи НИТУ «МИСиС» на проведение экспериментов, связанных с разработкой новых композитов и инновационных сплавов.

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