Тюмень, , 19:14 — REGNUM В Тюмени завершился хакатон от социальной сети «ВКонтакте», которые впервые проходили за пределами Санкт-Петербурга. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы мероприятия, участникам соревнований пришлось преодолеть 28-часовой рабочий марафон, по итогам которого были определены победители.

В общем зачёте по всем направлениям первое место, представив трек «Медиа», заняла команда «Future Friendly"из Екатеринбурга. Последующие три места заняли три команды хозяев площадки по напрвлениям «Образование» (команда «Радар»), «Технология» (команда «Ingins software») и «Культура» («Web-Werriors»).В свою очередь все эти команды стали победителями в своих треках.

«Все участники соревнований представили жюри по своим направлениям либо программы, либо приложения к ним, сайты и странички — всё то, что связано с digital-технологиями», — сообщил руководитель информационного отдела Центра развития медиа и кино «Медиаполис» Денис Войт.

Отметим, что состязания проходили 7 и 8 сентября в БЦ «Парус» города Тюмени.

Напомним, что хакатоны проводятся для программистов, дизайнеров и других специалистов из области разработки программного обеспечения. В ходе состязаний, командам предлагается выбрать направление и разработать онлайн цифровой продукт в отведённое время. После этого участники представляют и защищают свой проект перед членами жюри.

Добавим, что проект VK Hackathon (хакатон от социальной сети «ВКонтакте») помогает в реализации национального проекта «Наука».