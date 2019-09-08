Канберра, , 16:37 — REGNUM Учёные установили, что проблемы с поведением у детей, особенно в возрасте от 5 до 10 лет, могут привести к тяжелой бессоннице в среднем возрасте. Об этом 6 сентября сообщает журнал JAMA Network Open.

Австралийские исследователи из Института здоровья сна проанализировали историю развития более 16 000 детей из Великобритании с 1970 года. Те, у кого были зафиксированы проблемы с поведением (беспокойство, раздражительность, непослушание, драки, издевательства, участие в кражах), в среднем возрасте испытывали серьёзные проблемы со сном. В свою очередь хроническая бессонница повышала риск развития психических заболеваний и снижала работоспособность людей. Поэтому родители должны обращать внимание на поведение детей и корректировать его, чтобы избежать серьёзных проблем со здоровьем в будущем, отмечают специалисты.

На следующем этапе учёные собираются исследовать зависимость между бессонницей и курением матери во время беременности.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что американские учёные из Женской больницы Бригама пришли к выводу, что сдвиги в режиме сна на час и более могут вызвать риск развития гипертонии, диабета, ожирения и других нарушений обмена веществ.

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