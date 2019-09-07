Вашингтон, , 21:42 — REGNUM Причиной респираторного заболевания, связанного с вейпингом (курением электронных сигарет) оказалось скопление в лёгких жировых клеток. Об этом 6 сентября сообщает Medicalxpress.

Легкие John Voo

Клиническая картина у пациентов с болезнью вейпинга выглядит как серьезная вирусная или бактериальная пневмония, однако лабораторное исследование не обнаруживает возбудителя.

Исследуя случаи респираторных заболеваний курильщиков электронных сигарет, американские врачи обнаружили, что в легких этих пациентов находятся крупные иммунные клетки — макрофаги, содержащие многочисленные масляные капли.

Макрофаги — это тип клеток иммунной системы, которые собираются в местах заражения и выполняют функцию очистки от мусора. Картина массового скопления макрофагов в одном месте — довольно редкое явление для организма.

Новую болезнь также можно назвать типом липоидной пневмонии. Классическая липоидная пневмония обычно наблюдается у пожилых людей и вызвана случайным вдыханием слабительных на масляной основе. Возможно, обнаруженные макрофаги аккумулируют какие-либо компоненты масел, содержащиеся в пару, вдыхаемом через электронные сигареты.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что серьёзное легочное заболевание, обнаруженное у курильщика вейпа из американского штата Иллинойс, закончилось летальным исходом и стало первым случай смерти от электронных заменителей табака.

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