Веллингтон, , 17:24 — REGNUM Исследование следов ДНК вод в шотландском озере Лох-Несс показало отсутствие в нем крупных животных, таких как динозавры, и обилие угрей, среди которых могут быть и гигантские особи. Об этом 5 сентября передаёт Reuters.

Генетик из Новозеландского университета Отаго Нил Геммелл провёл анализ ДНК окружающей среды. Этот метод хорошо зарекомендовал себя в качестве инструмента мониторинга морской жизни, выявления обитающих в водах китов, акул и дельфинов. Любое животное оставляет после себя крошечные фрагменты ДНК из кожи, чешуи, перьев, меха, фекалий и мочи.

В водах озера Лох-Несс учёный обнаружил чрезвычайно большое количество следов ДНК угрей. Именно угрём, достигшим гигантских размеров, и может быть легендарное Лох-Несское чудовище, считает учёный. Однако, до сих пор никто не вылавливал гигантского угря в этом озере.

Первое письменное упоминание о монстре в озере Лох-Несс оставил ирландский монах, который «изгнал водного зверя» в глубины реки Несс в VI веке. Самая известная фотография Несси, где изображена голова на длинной шее, выставляющаяся из воды была сделана в 1934 году.

Однако, оказалось, что на фотографии запечатлена модель морского монстра, прикрепленная к игрушечной подводной лодке. Современные исследования учёных с использованием сонаров и локаторов так и не смогли обнаружить монстра.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что читатель британского издания Sun во время просмотра изображений шотландского озера Лох-Несс со спутника на сайте Google Earth разглядел чудовище Несси.

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