Москва, , 16:23 — REGNUM В России с 2020 года размер премий для молодых научных работников составит 1 млн рублей, соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ.

«С 2020 года размер денежной части премий правительства России в области науки и техники для молодых учёных увеличен с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей», — говорится в документе

Отмечается, что с 1 января 2005 года были учреждены семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых учёных в размере 500 тыс. рублей каждая, при этом авторский коллектив по каждой работе не должен превышать пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский научный фонд реализует с 2017 года специальную программу, которая направлена на поддержку молодых учёных от момента защиты диссертации до создания собственной научной группы. За два года гранты получили более 1500 молодых исследователей.

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