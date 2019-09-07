Берлин, , 10:30 — REGNUM Со дна Балтийского моря в закрытой зоне бесследно исчезла германская подводная лаборатория Boknis Eck. Об этом 7 сентября сообщил на своем официальном сайте Центр океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR.

Boknis Eck перестала подавать сигналы ещё 21 августа и вначале учёные предполагали, что у обсерватории возникли проблемы со связью. Однако позднее исследовавшие место происшествия водолазы обнаружили пропажу измерительной станции и разорванный кабель.

При этом версия с тем, что станция была снесена штормом не рассматривается, так как общий вес научного оборудования составлял около 800 кг. Также ученые не уверены в том, что обсерваторию украли, так как она находится в закрытой зоне и её местоположение не разглашалось, тем более, что она была расположена на глубине 22 м и имеет большой вес. В настоящее время расследование должно установить, не проходил ли в этой зоне в день продажи какой-либо морской транспорт.

Отметим, называемая подводной обсерваторией измерительная станция была установлена в 2016 году для того, чтобы вести измерение температуры воды и измерять содержание соли и кислорода в воде. Её стоимость составляет 300 тысяч евро, а главное, что она помогала ученым получать важные для исследования Балтийского моря научные данные.