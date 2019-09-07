Владивосток, , 04:41 — REGNUM Тайфун «Линлин» в ночь на 8 сентября приблизится к Северной Корее, сообщили в пресс-службе гидрометцентра по Приморскому краю.

Тайфун

«Линлин» смещается на север со скоростью 40 км/час, максимальная скорость ветра 40 м/с. До Северной Кореи он доберётся ночью 8 сентября.

Утром 8 сентября тайфун будет находиться в 250 км от Владивостока, после чего продолжит двигаться в сторону Хабаровского края.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 сентября из-за «Линлина» в Южной Корее было отменено 63 авиарейса.

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