Гамильтон, , 05:37 — REGNUM Распространённое мнение о том, что поваренная соль вредна даже в небольшим количествах, не находит подтверждения, сообщило Европейское общество кардиологов.

По словам профессора Салима Юсуфа из канадского Университета Макмастерa, проведённые исследования показали, что версия, будто даже небольшое количество соли вредно, не находит подтверждения.

При этом профессор отметил, что он не призывает злоупотреблять солью: в организм за сутки её не должно попадать не больше шести грамм.

Учёный также призвал «переосмыслить, что представляет собой здоровое или нездоровое питание».

Читайте ранее в этом сюжете: Американские учёные: Лучше уж курить, чем есть вредную пищу