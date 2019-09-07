Джезказган, Казахстан, , 00:01 — REGNUM Вертолёты авиагруппы Центрального военного округа взяли курс к месту предполагаемого приземления спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-14» с роботом Skybot-850 «Федор», сообщает 6 сентября пресс-служба военного округа..

Вертолет Ми-8 Минобороны России

Вертолёты Ми-8 вылетели из аэропорта города Джезказган в степи Казахстана, где должна приземлиться капсула корабля «Союз МС-14». Приземление запланировано на 0:35 мск 7 сентября.

«Транспортно-боевые вертолеты Ми-8 вылетели из аэропорта города Джезказган к месту предполагаемой посадки капсулы в степи Казахстана. Летчики доставят специалистов Росавиации и РКК «Энергия», а также необходимое оборудование в расчетную точку посадки, которая находится в 146 км юго-восточнее Джезказгана», — указано в сообщении Центрального военного округа.

По имеющимся данным, координаты капсулы уже установлены экипажем самолёта Ан-26, принявшего сигналы радиомаяков спускаемого аппарата.

Как сообщало, российский робот Skybot-850 «Федор» стал первым андроидом, протестированным на околоземной орбите.

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