В городе Мяньян юго-западной китайской провинции Сычуань проходит седьмая Китайская международная научно-технологическая ярмарка, посвященная современной урбанистике. Тема: «Город науки и технологий», сообщает 6 сентября Синьхуа.

Пекин, , 16:52 — REGNUM В форуме участвуют почти 700 компаний, занятых в сфере высоких технологий, из самых разных стран и регионов мира, включая признанных гигантов Microsoft и Panasonic. Участниками выставки представлены около 20 тысяч экспонатов в сфере электронной информации, искусственного интеллекта и профильного приборостроения.

Почетным гостем выставки-ярмарки является Австралия, представленная десяткой наиболее крупных компаний IT-сектора.