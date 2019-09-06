Краснодар, 6 сентября 2019, 15:57 — REGNUM Полторы тысячи экспонатов, имеющих археологическую ценность, передано в краснодарский музей им. Е.Д.Фелицына, сообщила 6 сентября пресс-служба администрации края. Предметы ранее были изъяты у «черных копателей» сотрудниками Федеральной службы безопасности региона. 833 экспоната имеют особую историческую и художественную ценность.
Среди переданных музею экспонатов — фибулы VIII — IV веков до нашей эры
Всего за последние 11 лет благодаря сотрудникам УФСБ фонды музея пополнились на 10 тыс. экспонатов.