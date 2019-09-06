Краснодар, , 15:57 — REGNUM Полторы тысячи экспонатов, имеющих археологическую ценность, передано в краснодарский музей им. Е.Д.Фелицына, сообщила 6 сентября пресс-служба администрации края. Предметы ранее были изъяты у «черных копателей» сотрудниками Федеральной службы безопасности региона. 833 экспоната имеют особую историческую и художественную ценность.

«За десять лет изъято большое количество артефактов, одиннадцать человек привлечены к административной и уголовной ответственности. Действия тех, кто пытается наживиться на этом и пополнить свой карман, будут пресечены нами», — рассказал начальник управления ФСБ по края Сергей Захарихин.

Среди переданных музею экспонатов — фибулы VIII — IV веков до нашей эры и I—VII веков нашей эры, чернолаковая керамическая греческая посуда IV — I веков до нашей эры, меотский меч и налобник IV века до нашей эры, наконечники стрел VIII — X веков нашей эры, стеклянная посуда XII — XIV веков нашей эры.

Всего за последние 11 лет благодаря сотрудникам УФСБ фонды музея пополнились на 10 тыс. экспонатов.