Дублин, , 15:36 — REGNUM Состояние стресса, в котором женщина находится во время беременности, негативно отражается на здоровье ребенка и грозит возникновением у него психических расстройств. К такому выводу пришли ирландские ученые, исследовавшие более 4 тыс. детей, сообщает The Times.

Специалисты из дублинского Королевского колледжа хирургов Ирландии (RCSI) изучали данные о людях, родившихся в середине 1970-х годов. Они сопоставили сведения об эмоциональном состоянии женщин при беременности и дальнейшем психическом здоровье их потомства.

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Беременные женщины отмечали уровень стресса в специальных анкетах. Оказалось, что примерно 50% из них регулярно чувствовали сильное беспокойство. В дальнейшем у их детей в 3,5 раза чаще возникали проблемы с психикой, например, расстройства личности.

Медики отчасти объясняют такую тенденцию генетикой, но полагают, что исследование говорит и о важности для беременных и недавно родивших женщин благоприятного психологического климата.

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