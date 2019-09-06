Лондон, , 16:23 — REGNUM В заповеднике на острове Мей в Шотландии (Великобритания) восстанавливают популяцию редкой птицы, розовой крачки. Об этом 6 сентября сообщает Daily Mail.

Розовая крачка — вид морских птиц из семейства чайковых, который внесен в Красную книгу как редкая и находящаяся под угрозой исчезновения птица.

Сотрудники Шотландского природного наследия (SNH) соорудили для крачек специальные террасы, покрыв их песком и гравием, чтобы помочь их гнездованию на острове и тем самым привлечь птицу в заповедник, находящийся у самого залива Ферт-оф-Форт.

«Мы начали строительство первых террас для крачек на острове… в 2015 году, — сказал директор заповедника SNH Дэвид Стил. — За последние три года мы увеличили численность как арктических, так и обычных крачек, а также привлекли на остров сэндвич-крачек. Но в этом году… обеспечение среды обитания и безопасных мест гнездования для розовых крачек стало крупным прорывом».