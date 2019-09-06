Саппоро, Япония, , 16:27 — REGNUM Японские палеонтологи из университета Хоккайдо (Саппоро), исследовавшие почти полный окаменевший скелет динозавра, жившего 72 миллиона лет назад, установили, что он относится к новому, никогда ранее не встречавшемуся виду. Об этом 6 сентября сообщает агентство Daily Mail .

Окаменелый скелет динозавра оказался самым большим из когда-либо найденных в стране, длиной 8 метров. Ученые после анализа сотен костей отнесли находку к новому виду травоядных гадрозавров (утконосых динозавров), бродивших по земле в конце мелового периода, 100−66 миллионов лет назад.

Палеонтологи назвали динозавра «Kamuysaurus japonicus», что означает «японский бог драконов». Они считают, что динозавр был взрослой особью около девяти лет и мог весить от четырех до 5,3 тонн — в зависимости от того, ходил ли он на двух или четырех конечностях. Kamuysaurus japonicus, вероятно, жил в прибрежных районах, редкой среде обитания для динозавров в то время.

«Тот факт, что новый динозавр был обнаружен в Японии, означает, что когда-то в Японии или в Восточной Азии существовал автономный мир динозавров и автономный процесс эволюции», — сказал руководитель группы, палеонтолог Есицугу Кобаяши.

«Это редкость, что динозавр (скелет) в таком сохранном состоянии обнаружен в Восточной Азии», — сказал Кобаяши, выразив надежду, что это не последняя находка в Японии.