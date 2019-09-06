Краков, Польша, , 13:46 — REGNUM Доктора университетской больницы Кракова помогли родиться ребёнку, мать которого умерла во время своей беременности. Об этом 6 сентября сообщило Польское телевидение со ссылкой на свой источник.

По информации источника, 20-летняя беременная женщина попала в отделение интенсивной терапии с травмой черепа, а затем из-за осложнений наступила смерть мозга.

Ввиду того, что отец ребенка с семьёй хотели его (ребёнка — прим. ИА REGNUM) сохранить, врачи вегетативно, с помощью искусственного питания и вентиляции легких, поддерживали жизнь в теле женщины, и ребёнок родился спустя 56 дней после смерти матери.

При этом, как рассказал профессор Хуберт Хурас из отделения акушерства и перинатологии краковского госпиталя, девочка родилась слабой, весом всего в 1200 грамм и с нарушениями дыхательной системы, в результате чего она на полгода была подключена к специальной аппаратуре.

«Девочка выписана в состоянии, в котором уже может находиться в домашних условиях. Она проходит процесс реабилитации для детей, рожденных на 27-й неделе беременности», — заявил профессор Ришард Лаутербах, руководящий отделением неонатологии.

Отметим, кесарево сечение умершей во время беременности женщины было проведено ещё в феврале текущего года, однако история стала достоянием СМИ только сейчас ввиду того, что новорожденная была выписана из больницы в настоящее время.