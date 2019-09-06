Нью-Дели, , 13:34 — REGNUM Генетики выяснили, что древняя цивилизация долины Инда освоила сельское хозяйство самостоятельно, без западного влияния. Об этом сообщает 5 сентября журнал Cell.

Васант Шинде из Декканского колледжа аспирантуры и научно-исследовательского института Пуны совместно с коллегами из США исследовали ДНК жителя Индской цивилизации, чтобы выяснить происхождение её населения. Он жил в одном из городов Хараппской цивилизации, Ракхигархи, 2800−2300 лет до нашей эры.

Затем учёные сопоставили результаты с исследованиями останков 11 древних жителей Гонур-Депе и Шахри-Сухте, иноплеменных поселений, существовавших одновременно с Хараппской цивилизацией. Эти 11 человек показали минимальное генетическое родство с местными жителями, зато оказались родственны человеку из Ракхигархи. Видимо, эти 11 переселились на запад из долины Инда.

Затем ДНК этих двенадцати харрапцев сравнили с геномами древних обитателей Ирана. Были взяты образцы ДНК людей, живших 10 и 8 тысяч лет до нашей эры и бывших охотниками-собирателями. Также были отобраны несколько образцов представителей оседлых земледельцев, датируемых 4000 лет до нашей эры.

Учёные обнаружили, что родство у хараппцев было только с самыми древними обитателями Ирана, охотниками и собирателями. Исследователи сделали из этого вывод, что в глубокой древности, ещё до освоения земледелия, жители иранских гор переселились в долину Инда, и там впоследствии самостоятельно начали заниматься сельским хозяйством. Следовательно, Хараппская цивилизация освоила земледелие сама, а не получила его вместе с переселенцами.

Хараппская цивилизация существовала в долине реки Инд с 2600 по 1900 годы до нашей эры. Это один из самых древних очагов культуры и государственности. Харрапцы научились строить города, подводить к домам канализацию, имели систему мер и весов.

Раньше считалось, что Хараппская цивилизация получила толчок к развитию от переселенцев из так называемого Плодородного полумесяца (территория древних Египта, Палестины, Сирии, Месопотамии). Это якобы привело к возникновению в долине Инда сельского хозяйства и к дальнейшему прогрессу.