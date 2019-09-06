Колумбус, США, , 11:29 — REGNUM Американские ученые обнаружили, что белки слушают птичий щебет и реагируют на него не только в случае опасности, но также используют как источник информации о нормальной обстановке. Исследование обнародовано 4 сентября научным журналом PLOS ONE.

Учёные наблюдали за поведением 54 диких восточных серых белок в штате Огайо на территории общественных парков. Они моделировали сигнал угрозы, воспроизводя запись крика краснохвостого сарыча, врага как белок, так и мелких птиц. Затем включали запись птичьего щебета в отсутствие опасности для одной группы белок и воспроизведение фоновых шумов — для другой и следили за поведением зверьков на протяжении трёх минут.

Исследователи обнаружили, что при крике сарыча все белки проявляли явные признаки тревоги. Но та группа, которой включали запись щебета птиц, находящихся в безопасности, успокаивалась быстрее, чем вторая группа, слышавшая просто фоновый шум. Это говорит о том, что белки могут использовать пение многих видов птиц в качестве индикатора безопасности, что позволяет им быстро вернуться к нормальному поведению, а не оставаться в состоянии повышенной готовности после того, как угроза исчезла.

Авторы добавляют: «Мы знали, что белки прислушиваются к тревожным крикам некоторых видов птиц, но были рады обнаружить, что они также слушают обычное пение птиц, которое указывает на то, что птицы чувствуют себя в относительной безопасности. Возможно, в некоторых обстоятельствах сигналы безопасности могут быть так же важны, как сигналы опасности».