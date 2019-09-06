Ереван, , 10:50 — REGNUM Танковые подразделения Вооруженных сил России, дислоцированные в Армении, продемонстрировали боевые возможности техники на полигоне Алагяз, сообщает 6 сентября издание Aysor.

Во время «танкового вальса» военнослужащие продемонстрировали боевые возможности танков Т-72Б, выполнили боевые задачи по уничтожению целей, имитирующих живую силу и бронеобъекты условного противника.

Танкисты также продемонстрировали «танковые дуэли» во время наступления и отступления, а также «танковую карусель». Военные учения проходят в честь Дня танкиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в рамках двусторонних ротных тактических учений российские артиллеристы, дислоцированные в Армении, уничтожили живую силу и бронетехнику условного противника.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские артиллеристы уничтожили условного врага на учениях в Армении