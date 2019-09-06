Лион, Франция, , 10:29 — REGNUM Международная команда учёных выяснила, что скорость передачи информации оказалась практически одинакова для всех языков мира. Об этом говорит исследование, отчёт о котором 4 сентября опубликован в журнале Science Advances.

Известно, что разные народы говорят с разной скоростью. Итальянцы, к примеру, произносят до девяти слогов в секунду. Немцы же — пять-шесть слогов. Но насколько информативна речь различных народов? Оказалось, что носители разных языков в единицу времени передают одинаковое количество информации независимо от скорости речи.

Свою работу учёные-лингвисты под руководством Франсуа Пеллегрино из Лионского университета начали с изучения письменных текстов. Для каждого языка, а изучалось их 17, они рассчитали плотность информации, которую определили как количество бит на один слог.

Оказалось, что японский язык имеет информационную плотность около пяти бит на слог, финский — около 5,5 бита, английский — немногим более семи бит на слог. Вьетнамский язык возглавил «рейтинг» с показателем восемь бит на слог.

После этого учёные три года создавали выборку данных для другого анализа. Они попросили по десять носителей каждого языка прочитать вслух 15 текстов, одинаковых по содержанию, испытуемые читали их на родном языке.

Исследователи фиксировали, сколько времени испытуемым понадобилось для чтения, а потом вычислили среднюю скорость речи для каждого языка. Эта величина оказалась неодинаковой для различных языков.

Обнаружилось, что на языках с высокой информационной плотностью люди говорят медленнее, и наоборот. В итоге скорость передачи информации для всех языков оказалась равной 39,15 бита в секунду.

Итак, вывод заключается в том, что, при отличиях разных языков по их «стратегиям кодирования», по способности передачи информации они все между собой равны. Причина в базовых ограничениях способности восприятия и обработки информации.

Так, более ранние исследования нейробиологов показали, что верхний предел слуховой обработки для американского английского — девять слогов в секунду.