Посёлок городского типа Менделеево, Московская область, , 09:00 — REGNUM Разработка Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта позволит точнее измерять частоту излучения узкополосных малошумящих лазеров, сообщила пресс-служба института.

Высокоточные средства и методы для измерений частотных параметров, созданные учёными ВНИИФТРИ, стали первой подобной технологией в России. «До настоящего времени в России не существовало методов и средств измерений частотных характеристик узкополосного лазерного излучения, несмотря на то, что они широко применяются в науке и разных отраслях промышленности», — сообщил генеральный директор ВНИИФТРИ Сергей Донченко.

Он добавил, что результаты работы учёных будут применимы как в области создания стандартов частоты, так и в других сферах. В частности они позволят значительно улучшить показатели работы самих лазерных установок и качество проводимых с их помощью работ.

Ранее в институте сообщали о создании эталона времени, который признан одним из лучших в мире. Благодаря разработке все российские пользователи могут пользоваться информацией о точном значении времени с точностью до нескольких десятков миллисекунд.

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