Аделаида, Австралия, , 08:52 — REGNUM Австралийские учёные выяснили, что так называемое большое депрессивное расстройство служит генетической причиной более чем 20 опасных заболеваний, 4 сентября сообщается на сайте Университета Южной Австралии.

Исследователи из центра здравоохранения при Университете Южной Австралии с помощью генетического анализа изучили данные более 337,5 тыс. человек, хранящиеся в британском биобанке. Учёные изучили связь между депрессией и возникновением 925 заболеваний и пришли к выводу, что она бесспорна в 22 случаях.

По словам одного из авторов исследования, Анвара Мулугеты, оно ставит точку в вопросе, доказывая, что депрессия вызывает болезнь, а не наоборот. Результаты исследований говорят о том, что высокие показатели заболеваемости наблюдаются у страдающих серьезными психическими расстройствами людей.

Такие заболевания как: ишемическая болезнь сердца, эзофагит, астма, гастроэнтерит и расстройства мочевыделительной системы находятся в прямой зависимости от депрессивного расстройства психики.

Чтобы уменьшить риск заболеваний, вызываемых психическими расстройствами, медики советуют вести здоровый образ жизни и уделить особое внимание питанию.