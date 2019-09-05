Москва, , 20:31 — REGNUM Популяция трески значительно вырастет в Беринговом море. К такому выводу пришли ученые РАН и ВНИРО, проведя исследования в западной части моря.

Как сообщили ИА REGNUM в Росрыболовстве, по предварительным оценкам, запасы трески в Беринговом море удерживаются на уровне выше среднего.

«Судя по полученным данным, двухгодовики и годовики представлены урожайными поколениями, поэтому пополнение чрез один-два года ожидается многочисленным», — отметили в ведомстве.

По данным ученых, запасы минтая держатся на стабильном уровне, пополнение также ожидается не ниже средней урожайности. Также были собраны сведения по камбалам, наваге, сельди и угольной рыбе. Кроме того, в ходе рейса были выполнены гидрологические и акустические съемки. В настоящее время проводится анализ полученных материалов.

Напомним, что исследования проводились в июле-августе в рамках масштабной экспедиции по изучению ресурсов арктических вод Российской Федерации и среды их обитания на научно-исследовательком судне (НИС) «Профессор Леванидов». В настоящее время НИС выполняет комплексные исследования в Восточно-Сибирском море, в дальнейшем перейдет в Карское и Баренцево моря.