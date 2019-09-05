Данидин, , 15:57 — REGNUM Международная группа исследователей озвучила результаты нового исследования, которое должно было пролить свет на самую известную загадку Шотландии — существует ли лох-несское чудовище или нет, передает канал n-tv.

Ученые взяли около 300 проб воды из озера Лох-Несс в надежде обнаружить ДНК живущих там организмов. Проектом руководил эксперт по генетике Нил Джеммелл из Новозеландского университета Отаго.

Никаких следов ДНК древних существ вроде плезиозавров не обнаружено и в помине, рассказал по итогам исследования Джеммелл. Зато ученые обнаружили «значительное количество» ДНК угря. Вероятно, что за чудовищ могли принимать больших угрей.

«Наши данные не показывают, насколько они велики, но сам объем этого материала говорит о том, что мы не можем исключить возможность появления огромных угрей в Лох-Нессе», — сказал Джеммелл.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году британские ученые, изучившие дно озера при помощи подводного робота, исключили существование в нем гигантских животных.

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