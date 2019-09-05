Канберра, , 21:02 — REGNUM По мнению учёных, маршруты миграций горбатых китов оказалось возможно определить по их песням, сообщает 4 сентября Royal Society Open Science.

Горбатый кит Publicdomainpictures.net

Горбатые киты известны особыми песнями. Исполняют их только самцы и пока неясно, делают они это для привлечения самок, завязывая конфликт с другим самцом, либо, как гласит одна из версий, песни связаны с эхолокацией. Песни китов — это сложные композиции, состоящие из отдельных нот, складывающихся во фразы, а потом в темы. Несколько тем образуют песню.

Лето киты проводят в северных водах, а зимой мигрируют в южные широты. Существуют четыре крупных группы горбатых китов: в северной части Тихого океана, Атлантике, Южном и Индийском океанах. Во время миграции горбачи из нескольких популяций регулярно встречаются в нескольких местах.

Британские и австралийские учёные под руководством Эллен Гарланд из Сент-Эндрюсского и Майкла Ноада из Квинслендского университетов обнаружили, что киты периодически меняют песню. Что любопытно, они разучивают новые песни частями, «миксуя» их со старыми. А некоторые популяции раз в 2−3 года полностью обновляют репертуар, заимствуя все песни у соседей.

Биологи предположили, что песни дают возможность отследить пути миграций горбачей. Учёные записали 52 песни китов в разных частях Тихого океана и 39 — у архипелага Кермадек. Проведя анализ песен, разъяв их на отдельные темы, фразы и ноты, учёные выделили три типа. Первого типа песню исполняли киты в центральной части Тихого океана, второй тип встречался западнее. Песня третьего типа была записана только у восточного побережья Австралии.

Исследователи сличили эти песни с теми, которые исполняли киты, встречавшиеся у архипелага Кермадек. Они обнаружили две версии песни первого типа. Животные заимствовали песню, добавив несколько нот или фраз, отчего версии различались. Здесь встречались и песни, которые исполняли киты у острова Ниуэ и островов Новой Каледонии. Гораздо реже — записанные у островов Французской Полинезии. Горбачи, обитавшие у берегов Австралии, похоже, не доплывали до Кермадека, и ученым ни разу не встретилась рядом с архипелагом песня третьего типа.

Таким образом ученые, сравнивая песни горбачей, получают возможность узнать, откуда прибыли разные особи.

Горбатые киты не только поют, у них есть ряд особых социальных сигналов, издаваемых самцами и самками независимо от времени года. В отличие от песен, эти наборы звуков не меняются десятилетиями. 36 лет, за все время наблюдений, они подавали только 12 постоянных сигналов.