Канберра, , 13:55 — REGNUM Учёные из Австралии и Великобритании пришли к выводу, что место начала сезонной миграции горбатых китов можно установить по их песням. Об сообщает New Scientist.

Отмечается, что во время миграции киты из нескольких популяций могут скапливаться в одном месте. Сравнивая их песни, учёные могут определить место, откуда они приплыли.

Исследователи выяснили, что киты периодически меняют свои песни. Причём они исполняют новые песни по частям, перемешивая их со старыми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные выяснили, что горбатые киты перестают петь песни, когда слышат шум морских судов.

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