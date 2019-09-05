Пекин, , 13:19 — REGNUM Учёные из Китая и США описали животное, которые обитало около 550 млн лет назад. Об этом сообщается в журнале Nature.

Отмечается, что это было двусторонне-симметричное животное, которое внешне напоминает многоножку. Длина тела достигала 27 сантиметров, ширина не составляла около 2,6 см.

Тело животного состояло примерно из 50 сегментов. А оставшиеся после него следы говорят о том, что оно было подвижным.

По мнению исследователей, животное, которое получило название Yilingia spiciformis, относилось к кольчатым червям или членистоногим и обитало в конце эдиакарского или начале кембрийского периода.

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