Горно-Алтайск, , 13:22 — REGNUM Учёные трёх стран, изучив фалангу пальца так называемого денисовского человека, пришли к выводу, что она гораздо больше напоминает кости современного человека, чем неандертальца, 4 сентября сообщает Science Advances.

Ученые из Франции, Канады и России прочитали ДНК, выделенную из кости фаланги пальца денисовской девочки, а также описали морфологию кости.

Вначале международный коллектив под общим руководством Эндрю Беннетта уточнил возраст девочки и обнаружил, что ей было не 6−7 лет, как полагали раньше, а около 13,5 лет, при условии, что темпы развития денисовца и современного человека сходны.

Затем исследователи сравнили форму кости с известными фалангами неандертальцев и людей современного типа. Оказалось, что ни одно измерение не попало в диапазон значений для неандертальцев, зато все измерения находились в диапазоне значений современных людей. Правда, в нижней его границе, но это вполне логично, учитывая возраст девочки.

Напомним, денисовский человек, ископаемые останки которого найдены в Денисовой пещере на Алтае, — недавно выделенный третий тип людей, помимо сапиенсов и неандертальцев. Генетические исследования показали, что род денисовцев разошёлся с неандертальцами, по разным данным, от 400 тыс. лет назад до 1 млн. При этом денисовцы всё же генетически ближе к неандертальцам.

Однако, несмотря на генетическое родство, пальцы денисовцев оказались совсем не похожи на пальцы неандертальцев. Возможно, характерную форму фаланг неандертальцы приобрели уже после расхождения с денисовской ветвью. Но это ещё предстоит выяснить, ведь даже один только 2019 год выдался урожайным на открытия, связанные с денисовским человеком.

В этом году учёные уточнили хронологию заселения Денисовой пещеры, обнаружили в ней останки ещё одного, пятого по счёту, денисовца, а также отыскали первого денисовца на Тибетском плато.