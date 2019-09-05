Пекин, , 09:27 — REGNUM В лаборатории китайской биотехнологической компании Sinogene Biotechnology, оказывающей услуги клонирования животных, 21 июля впервые родился клонированный котенок по кличке Garlic (Чеснок) породы «британская короткошерстная». Об этом 5 сентября сообщает Daily Mail.

Котенок (сс) Savara

Чеснок родился через семь месяцев после смерти любимого кота мужчины по имени Хуан Юй.

Отмечается, что Хуан был вне себя от радости, впервые увидев новое воплощение Чеснока, заметив, что «кошки похожи больше, чем на 90%». Он надеется, что личность нового Чеснока окажется идентичной, как и внешнее сходство.

Всего в лаборатории было произведено более 40 процедур клонирования домашних животных. Несмотря на высокую стоимость, компания не испытывает недостатка в клиентах, свидетельствует Ми Цзидун, главный исполнительный директор Sinogene Biotechnology.

«Большая часть клиентов — это молодые люди, которые только закончили учебу…» — рассказал Цзидун, отметив, что «клонирование домашних животных отвечает эмоциональным потребностям молодых поколений».

Директор компании Цзидун полагает, что рынок клонирования домашних животных будет расти, так как расходы на домашних питомцев в Китае в 2018 году достигли $23,7 млрд.