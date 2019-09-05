Тэгу, Южная Корея, , 09:17 — REGNUM В южнокорейском городе Тэгу пройдет 10-й Всемирный неврологический конгресс (IBRO WCN). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международной организации исследований мозга.

По их словам, конгресс пройдет в выставочном комплексе EXCO в период с 21 по 25 сентября.

Известно, что в данном мероприятии примут участие около 3500 специалистов в области нейробиологии и мозга, включая лауреата Нобелевской премии.

Основным докладчиком на конгрессе выступит немецкий биофизик, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 1991 года, профессор Института медицинских исследований общества Макса Планка Эрвин Наэр.

Также в рамках конгресса пройдут семинары по нейроэтике.

Отметим, что Всемирный неврологический конгресс, который проводится раз в четыре года с 1982 года, впервые пройдет в Южной Корее.