Москва, , 19:49 — REGNUM В ближайшие 24 часа в Москве будет идти сильный дождь, который может продлиться до вечера 5 сентября, сообщает 4 сентября газета «Известия» со ссылкой на сотрудников центра погоды «Фобос».

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По информации издания, дождь начнётся вечером 4 сентября и будет продолжаться почти 24 часа.

Ожидается выпадение порядка 10% от месячной нормы осадков, что может стать причиной частичных затоплений в местах, не оборудованных эффективной системой уличной канализации.

При этом температура воздуха составит 18−20 градусов выше ноля по шкале Цельсия.

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