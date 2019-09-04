Лондон, , 16:04 — REGNUM Британо-американский научный коллектив разработал метод выявления онкологических заболеваний по цвету мочи, результаты были опубликованы 2 сентября в журнале Nature Nanotechnology.

Учёные Имперского колледжа Лондона и специалисты Массачусетского технологического института в США провели первые испытания нового метода диагностики рака — колориметрического анализа мочи. Эксперимент проводился на лабораторных мышах. Было взято 14 здоровых грызунов и такое же количество — больных раком прямой кишки. В результате эксперимента все больные мыши были выявлены.

Суть метода состоит в том, что наносенсоры, состоящие из ультрамалых нанокластеров золота (AuNC), скреплённых пептидной связью с белковым носителем, чувствительны к протеазам (ферментам, выделяемым раковыми клетками). Фермент MMP9 разрезает пептидную связь, что позволяет золоту проникнуть через почки и попасть в мочу. У здорового человека связь нанокластера и белка не разрывается, и почки не фильтруют частицу столь большого размера.

Таким образом, золото, оказавшееся в моче, даёт возможность элементарными методами (например, добавлением перекиси водорода) выявить онкозаболевание просто за счёт изменения цвета мочи. Препарат полностью выводится из организма естественным путём через четыре недели без признаков интоксикации.

Учёные продолжают работу, и есть серьёзные основания полагать, что этот метод можно будет применять и при диагностике других видов рака, что открывает широкие возможности для простой и дешёвой диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях.