Токио, , 16:02 — REGNUM Японские учёные выделили новый вид клюворылых китов, обитающий у побережья Хоккайдо, сообщает журнал Scientific Reports.

Научный коллектив из Университета Хоккайдо под руководством профессора Такаси Ф. Мацуиси, изучив выброшенных на берег китов, обнаружил, что кит семейства клюворылых, которого японские рыбаки называли Kurotsuchikujira, не относится к виду Северных плавунов (Berardius bairdii), а представляет собой другой, ранее не классифицированный вид китов. Исследование ДНК позволило чётко определить отличие нового вида от его родственников.

Учёные дали ему название Berardius minimus (Плавун малый или младший). От своих собратьев он отличается меньшими размерами, тёмной, почти чёрной кожей, формой тела и строением клюва.

Таким образом, найден третий по счёту в роду Плавунов кит. Раньше было известно лишь два — Северный плавун (Berardius bairdii) и Южный плавун (Berardius arnuxii).

Род Плавунов — один из шести родов китов семейства клюворылых. До открытия Berardius minimus семейство насчитывало 20 видов.

Учёные не исключают возможность того, что скоро будет открыт ещё один вид китов: японские рыбаки называют его курасу, что значит «ворон». Однако пока неясно, то ли это тот самый Berardius minimus, то ли новый, ещё не изученный вид.